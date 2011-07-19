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Yaşam

Ayağında 'göğüs ucu' çıktı!

Büyük şok yaşayan araştırmacılar, 22 yaşındaki genç kadının ayağında göğüs ucu keşfedildiğini duyurdular.

19 Temmuz 2011 03:00

T24- 22 yaşındaki genç kadının ayak tabanında çıkan "göğüs ucu", dünya tıp tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyor.





Büyük şok yaşayan araştırmacılar, 22 yaşındaki genç kadının ayağında "göğüs ucu" keşfedildiğini duyurdular.

İnsan nüfusunun yüzde beşinde üçüncü göğüs ucu dokusunun gelişebildiği söylenirken, normalde bu dokunun vücudun üst kısımlarında kendisini gösterdiğinin altı çiziliyor.





Pop yıldızı Lily Allen da sol göğsünün altında çıkmış olan üçüncü göğüs ucu ile biliniyor. Ancak doktorlar, 22 yaşındaki bu kadının ayak tabanında çıkan göğüs ucunun kesinlikle bir ilk olduğunu belirtiyorlar.

Söz konusu dokunun, genç kadının doğumundan beri var olduğunu söyleyen doktorları, genç kadında herhangi bir rahatsızlık ve acı şikayeti olmadığını, ailesinden kimsede benzer bir durumun bulunmadığını belirtiyorlar. Konuyla ilgili yapılan tıbbi araştırmanın sonuçlarının "Dermatology Online" sitesinde yayımlandığı açıklandı.

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