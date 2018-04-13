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Ayağına ağ dolanınca göle düşen genç boğuldu

Taha AYHAN/ AKÇADAĞ (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, 3 arkadaşıyla birlikte baraj gölü kıyısına pikniğe giden Fatih Coşkun (18), balık tutmak için kullanacağı ağın ayağına dolanmasıyla düştüğü suda boğuldu

13 Nisan 2018 17:32

Taha AYHAN/ AKÇADAĞ (Malatya), (DHA)- MALATYA\'nın Akçadağ ilçesinde, 3 arkadaşıyla birlikte baraj gölü kıyısına pikniğe giden Fatih Coşkun (18), balık tutmak için kullanacağı ağın ayağına dolanmasıyla düştüğü suda boğuldu.
Olay, Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Barajı\'nda meydana geldi. Fatih Coşkun, 2 arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak amacıyla geldiği göl kıyısında balık tutmak için kullandığı ağ ayağına dolaştı. Dengesini kaybedip suya düşen gençten bir süre haber alınamadı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma dalgıçlarının çalışmasıyla Coşkun\'un, cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan gencin cenazesi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.
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