Ayağı su borusuna sıkışan çocuk öldü

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Site sakinleri tepkili. Tepkinin nedeni on yaşındaki çocuğun ihmal sonucu ölümü. İhmalle suçladıkları da yazlık sitenin yönetimi.Mersin'in Erdemli ilçesindeki akıl almaz ölüm, Doğan yazlık sitesinde oldu. Tatil için annesiyle siteye gelen 10 yaşındaki Hilal Tuna, havuzda yüzdükten sonra su parkındaki kaydıraktan kaydı. 25 metre derinliğindeki havuza dalan Tuna, çıkarken kaydırağa pompalanan suyu havuzdan çeken, ancak ağzında güvenlik ızgarası bulunmayan su borusunun vakumuna kapılıp, ayağını boruya sıkıştırdı.Dizlerine kadar boruya kapılan çocuk su içinde çarpındı. Onu görenler de yardımına koştu, havuzdan çıkardı. Ancak çocuk hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.Yazlık sitede yaşanan akıl almaz olay, Hilal'in ailesini yasa boğdu. Site sakinleri de tepki gösterdi.Yaklaşık 400 kişi olayın sorumlusunun yönetim ve güvenlik görevlileri olduğunu öne sürdü. Çocuğun ihmal ve sorumsuzluk sonucu öldüğü belirten site sakinleri eylem yaptı. Jandarma ekipleri vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı.Site sakinleri havuzun ağzı açık durumdaki su tahliye borusunu göstererek ihmale dikkat çekti. 10-20 liralık ızgara olmadığı için kızın öldüğünü savundu.Site yöneticileri ise ise havuzun tadilata alındığını tahliye borusunda da plastik ızgaranın bulunduğunu iddia etti.Yapılan otopside küçük kızın bacağında morluklar ve sıyrıklar tespit edildi. Savcılık ihmal iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı.