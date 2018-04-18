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Spor

Ayağı kırılan Neymar, sahalara döneceği tarihi açıkladı

Yıldız futbolcunun ayak tarak kemiği kırılmıştı

18 Nisan 2018 17:07

Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldızı Neymar, sakatlığının 2018 FIFA Dünya Kupası'na kadar tamamen geçeceğine inandığını açıkladı.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Brezilya'nın Sao Paulo kentinde basın toplantısı düzenleyen Neymar, ayak tarak kemiğindeki kırığın iyileşme sürecine ilişkin bilgi verdi.

Şubat ayından bu yana devam eden tedavisinde ilerleme katedildiğini belirten 26 yaşındaki oyuncu,  "Dünya Kupası'na kadar sakatlığımın etkilerinin tamamen geçeceğini ve yeniden forma gireceğimi umuyorum" diye konuştu.

Son sağlık kontrolünün 17 Mayıs'ta yapılacağını belirten Neymar, "Bu tarihten itibaren futbol oynamakta özgürüm. Son kontrollerim harika geçti. Hızla iyileşiyorum. En kısa sürede sahalara dönmek istiyorum. Her gün tedavi görüyorum. Artık antrenmanlara başlayacak düzeye geldim. Çok çalışacağım ve 4 yıldır beklediğim Dünya Kupası'nda oynayarak rüyalarımı gerçekleştireceğim" ifadelerini kullandı. 

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya, ilk maçını 17 Haziran'da İsviçre ile oynayacak.

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