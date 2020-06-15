Ayağı kırılan Muslera için "Çok iyi, hiç üzülmedim" diyen Dr. Cengizhan Kolata, çektiği videoyla özür diledi!

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşmasında kaleci Fernando Muslera'nın kaval kemiğinin kırılmasının ardından, "Hiç üzülmedim" diyen Dr.Cengizhan Kolata özür diledi.

"Dün maksadını aşan bir tweet yazığım için çok üzgünüm" ifadelerini kullanan Kolata, Muslera'ya "geçmiş olsun" dedi ve Galatasaray camiasından özür diledi.

Kolata, "Lütfen ailemi, eşimi ve çocuklarımı linç etmeyin. Sizlerin de aileleri var. Lütfen burada bırakalım" dedi.

Muslera'nın sakatlanmasının ardından "Bunlara üzülmeyin" diyen doktor, artık futbolla bir ilişkisi olmayacağını söyledi.

Kolata, Muslera'nın sakatlanmasıyla ilgili bir tweete yanıt olarak, "Çok iyi.. hiç üzülmedim.. işin spor ve centilmenliği başka ama bunlara üzülmeyin.." yazmıştı. Birçok kullanıcı Kolata'nın ifadelerine sert tepki gösterdi.