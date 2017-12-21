Ayağı için kök hücre nakli bekliyor

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA) - YOZGAT’ın Sorgun ilçesinde engelli Mehmet Taşcı (51), çürüyen ayağına yapılacak kök hücre nakli için yardım bekliyor.

Sorgun\'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Taşçı, 1995 yılında çalışmak için gittiği Suudi Arabistan’ın Medine şehrinde, inşaatın 7\'inci katından düşerek yaralandı. 5 yıl boyunca Suudi Arabistan\'da tedavi gören Taşçı, ardından memleketi Sorgun\'a döndü. Yaşadığı iş kazası sonrası sakat kalan Taşçı, malulen emekli oldu.

Ayakkabı boyacılığı yapan Taşçı, \"Gerek Suudi Arabistan olsun, gerekse Türkiye’deki hekimler olsun, benim bacağıma bir şey yapamayacaklarını söylediler. Ben de kaderime razı olup öyle yaşamaya başladım. Çocuklarım büyüdü. Kızım hasta, torunum engelli. Onların bakımı için daha fazla paraya ihtiyaç olunca, Belediye Başkanımız ve Kaymakamımız, bana boya sandığı, boya malzemesi aldılar. Başkanımız otogarda bir de yer verdi. Ben orada boyacılık yapmaya başladım. Sabah erkenden eşimin yardımıyla merdivenlerden iniyor, otogara gidip ayakkabı boyuyor, üç beş kuruş bütçemize gelir sağlıyordum. Sürekli otura otura bacağımdaki toplardamarlar çalışamaz duruma gelmiş, kan dolaşımı olmuyormuş. Bu durum ayağımda oluşan yaraları daha da azdırmış ve ayağım çürümeye başlamış. Bunun için artık çalışamıyorum, evde yatıyorum\" dedi.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde muayene olduğu doktorun kendisine kök hücre uygulaması yapacağını söylediğini belirten Taşçı, \"Bir aydır telefon bekliyorum. Ancak arayan olmadı” diye konuştu.

Çürüyen ayağındaki yaralara sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez pansuman yapıldığını ifade eden Taşçı, \"Zaman zaman bu ağrılar dayanılmayacak seviyede oluyor. İnanın ağrıdan bazen şu koltuk değnekleriyle başıma vuruyorum. Yerlerde sürünüyor, ölmek istiyorum\" diye konuştu.



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