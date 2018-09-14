Aya Triada Kilisesi restore edilecek

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 172 yıl önce inşa edilen, mübadele sonrası camiye dönüştürülen, bir dönem tütün deposu olarak da kullanılan tarihi Aya Triada Kilisesi (Hagia Triada), Ayvalık Belediyesi tarafından restore edilecek.

Ayvalık Belediyesi, 172 yıllık Aya Triada‘yı da kent turizmi ve kültürel yaşamına kazandırmak için çalışmalara başladı. Rölöve Projesi, Ayvalık Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından 2014 yılında hazırlanan tarihi yapının restorasyon ve restitüsyon projelerinin çizimi de Belediye Plan Proje ile İmar Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştiriliyor. Devam eden çalışmaları inceleyen Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer, yetkililerden bilgi aldı.

20 traktör moloz çıkartıldı



Proje çizimi için, Ayvalık Kazımpaşa Mahallesinde bulunan ve 1846 yılına tarihlenen Aya Triada Kilisesinde Ayvalık Belediyesi tarafından, Balıkesir Müze Müdürlüğü denetiminde başlatılan temizlik çalışması dün tamamlandı. Yapının çevresi giriş- çıkışlara kapatıldı. Yapıdaki malzemeler temizlendikten sonra korunması için depoya kaldırıldı. Temizlik çalışması kapsamında, yapının içine düşen ahşap malzeme ve binanın sütunlu revak kısmındaki molozlar kaldırıldı. Temizlik sırasında 20 traktör moloz çıkarıldı. 2012 yılında Müze Müdürlüğü yönetiminde yapılan kazı sırasında bulunan çan kulesi temelleri de temizlendi.



Tarihi yapıda incelemede bulunan Belediye Başkanı Rahmi Gençer, tarihi yapının onarım çalışmaları için restorasyon projesinin de kısa sürede çizileceğini belirterek, "Bu yapı restore edildikten sonra Ayvalık'ın kültürel yaşamı ve turizmine çok büyük katkı sağlayacaktır. Kültür mirası niteliğinde, Ayvalık’a değer katan tarihi yapıları gün yüzüne çıkartmak için çalışmalarımız devam ediyor. Kültürel çalışmalar için kullanılacak yapıyı 1 yıl içinde onarmayı planlıyoruz" dedi. (DHA)

