Ay'ın fatihi Neil Armstrong yaşamını yitirdi

Ay'a ilk ayak basan insan olan 82 yaşındaki Amerikalı astronot Neil Armstrong yaşamını kaybetti. 1969'da Apollo 11 ile Ay'a giden Armstrong, "Benim için küçük ama insanlık için büyük bir adım" demişti.

Üç hafta önce kalp ameliyatı geçiren Neil Armstrong, operasyona bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Armstrong, 13 Ağustos 1930'da Wapakoneta, Ohio'da dünyaya gelmişti. ABD ordusunda görev alan Armstrong, 20 Temmuz 1969 tarihinde Apollo 11 ile yaptığı ay yolculuğunda aya ilk ayak basan insan unvanını kazandı ve Ay'a ayak bastığında, "Bu benim için küçük bir adım, ama insanlık için dev bir adım" sözüyle tarihe geçti.

Armstrong 1971 yılında NASA 'dan ayrılarak Cincinnati Üniversitesi'nde çalışmaya başladı. 1979 yılına kadar uzay mühendisliği bölümünde profesör olarak çalışan Armstrong, 1985'ten 1986'ya kadar Uluslararası Uzay Komisyonu'nda görev aldı. 1986 yılında Challenger kazasının araştırma komisyonuna başkan yardımcısı olarak atanan Armstrong son yıllarda genellikle gözlerden uzak bir hayat sürüyordu.

Armstrong, Şubat 2012'de, astronot arkadaşı John Glenn'in Dünya yörüngesini dolaşan ilk Amerikalı olmasının 50. yıldönümü dolayısıyla Ohio Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinliğe katılmıştı. Ayrıca Mayıs ayında Florida eyaletindeki Pensacola Donanma Hava İstasyonu'nda düzenlenen, Amerikan Ulusal Uçuş Akademisi'nin açılış törenine katılan Armstrong, burada Ay'a son ayak basan astronot Gene Cernan ile bir araya gelmişti.