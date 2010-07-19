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Dünya

Aya çıkan ikinci adamın Ay-yıldız sevgisi

1969 yılında Neil Armstrong'un bulunduğu Apollo 11 aracıyla uzaya giderek Ay'a adım atan ikinci insan unvanını alan ABD'li astronot Buzz Aldrin, 40 yıldır parmağında Ay-Yıldızl&#

19 Temmuz 2010 03:00

T24- Türk bayrağının simgesi Ay?Yıldız’ın kendisi için bir ilham kaynağı olduğunu belirten Aldrin, "Ay?Yıldız bana Türk topraklarının tarihi geçmişini, uzayın ise gelecek vadeden sınır tanımazlığını ve gizemini anımsatıyor" dedi.

ABD’nın en büyük özel jet firmalarından Jet Suite’in reklamlarında oynayan Aldrin, firmanın Kaliforniya’nın Newport Beach şehrinde düzenlenen tanıtım toplantısına katılarak havacılık sektöründen iş adamları ve hayranları ile buluştu.
Parmağında Ay-Yıldız yüzük taşıyan Aldrin, ANKA’ya içindeki Türkiye sevgisini ve Ay Yıldızlı yüzüğünün hikayesini şöyle anlattı:

"İlk Ay-Yıldız yüzüğümü Ay’dan döndüğümüzde tüm dünya başkentlerini ziyaret ettiğimiz vakit Türkiye’den aldım. Daha sonra yüzük yıprandığı için değiştirmek durumunda kaldım. En son 5 sene önce gemi gezisi sırasında uğradığımız İstanbul Kapalı Çarşı’da yenisini satın aldım" diye konuştu.


BAYRAĞINIZIN SİMGESİ İLHAM KAYNAĞIM

Aldrin, yıldızlar ve uzayda yolculuk ile ilgili kitaplarını yazarken Ay Yıldızlı yüzüğünden ilham aldığını belirterek, "Ay-Yıldız benim için hem geçmişi hem de geleceği temsil ediyor. Ay-yıldız yüzük taşımak Türk topraklarının tarihi geçmişini, uzayın ise gelecek vadeden sınır tanımazlığını ve gizemini anımsatıyor. ABD’de görüştüğüm bir çok Türk arkadaşım var. Türkiye’nin güzelliklerine hayranım" dedi.


UZAY TURİZMİ HAYATIMIZA GİRECEK

Uzay turizmi her ne kadar zor ve pahalı olsa da, havacılık sektöründeki gelişmelerin bunu mümkün kılacağını söyleyen Aldrin, "Ekonomik sebeplerle özel jetlere milyon dolar yatırmak istemeyen iş adamları bugün Jet Suite gibi firmalarla kısa sürelide olsa özel bir jetin avantajlarından yararlanabiliyor. Yani havacılık sektörü ekonomik ve sosyal koşullara göre şekilleniyor. Bu da uzay turizmi gibi daha birçok yeniliğin yavaş yavaş da olsa hayatımıza girebileceğinin işaretlerini veriyor" diye konuştu.

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