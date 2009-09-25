Ay yüzeyinde su var!

Daha önce kutup bölgeleri hariç kupkuru olduğu düşünülen Ay yüzeyinde su bulunduğu ortaya çıktı. Bilim insanları Ay toprağının 1 tonunun yüzde 25'inde su olduğunu tahmin ediyor.



Bilim dünyasında büyük gelişme: Ay’da su bulundu. Daha önce kutup bölgeleri hariç kupkuru olduğu düşünülen Ay’da su tespit edilmesi bilim insanlarını heyecanlandırdı. Hindistan Uzay Ajansı tarafından Ay’ın yörüngesine oturtulan ilk Hint araştırma uydusu Çandrayaan-1’in taşıdığı ‘Moon Mineralogy Mapper-M3’ adlı cihazın yanı sıra Amerikan uzay kurumu NASA’ya ait Cassini ve Deep Impact uzay araçlarının topladığı verilere göre su, Ay’ın yüzeyindeki toprakta ince bir film tabakası halinde yer alıyor.

Bilgilerin en heyecan verici kısmıysa suyun Ay üzerinde tekrar tekrar yeniden oluşuyor olması. Science dergisinde yayımlanan makaleye göre, araştırmacıların Ay’ın karanlık kutup bölgelerinde ararken gezegenin aydınlık yüzeyinde rastladıkları su şaşkınlık yarattı.

Ay’ın mineral haritasını çıkarmaya yarayan M3 cihazı, yüzeyden yansıyan ışığı analiz ederken, suyun varlığını kanıtlayan uzun dalgalı ışınım tespit etti. Bu bulgu, Ay’da suyun sadece kutup bölgelerindeki kraterlerin dibinde bulunduğuna dair teoriyi de ortadan kaldırmış oldu.

Keşfi yapan araştırmacılar, Dünya’nın tek uydusu Ay’da iki ayrı tür su bulunduğunu belirtiyor. İlk tür, Ay yüzeyine çarpan buzdan oluşan göktaşları gibi bir dış kaynaktan geliyor. Diğerininse tamamen Ay kaynaklı olduğu düşünülüyor.

Astronotlar içebilecek mi?

Eğer Ay’daki su kaynaklarından yeterli miktarda üretilebilirse hem astronotların içme suyu Ay’dan karşılanabilecek hem de gıda malzemesi yetiştirme olasılığı güçlenecek. Ayrıştırılan sudan astronotlar için oksijen, uzay araçlarına yakıt üretimi için de hidrojen sağlanabilecek.

40 yıl önceki Apollo seyahatleri sırasında Ay’dan getirilen toprak ve taş örneklerinde de su izine rastlanmış, ancak bunların taşındığı kapların sıkıca kapalı olmaması bilim insanlarına su parçacıklarının havadan geldiğini, Ay kaynaklı olmadığını düşündürmüştü. Uzmanların tahminine göre, Ay toprağının 1 tonunun yaklaşık yüzde 25’inde su var.