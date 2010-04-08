Ay-yıldızın anlamı ne?

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden ve son dönemde yaşadığı ekonomik krizle sık sık gündeme gelen Portsmouth Kulübü'nün, Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamit tarafından kurulduğu ve bundan dolayı ambleminde "ay-yıldız" bulunduğu iddia edildi.



Araştırmacı-Yazar Oktan Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde İngiltere'nin Osmanlı topraklarında kültürel ve sportif faaliyetleri bahane ederek istihbarat çalışması yaptığını, dönemin padişahı 2. Abdülhamit'in de buna karşılık aynı yöntemle istihbarat çalışmaları için İngiltere'de Portsmouth Kulübü'nü kurdurduğunu ileri sürdü.



Portsmouth Kulübü'nün bu yönünün bugüne kadar deşifre olmadığını belirten Keleş, "Portsmouth Kulübü'nden Osmanlı Devleti yeteri kadar faydalanmıştır. İngiltere bu ilişkiyi asla çözememiştir. Biz açıklayana kadar da fark etmemiştir. Burada istihbarat sadece adı anılan kulüp ile sınırlı değil, özellikle transferlerde de istihbarat çalışmaları devam etmiştir. Bir futbolcu gittiği takımda da istihbarat çalışmalarını sürdürmüştür. O yüzden Portsmouth, işin görünen yüzüdür" diye konuştu.



Keleş, böyle bir girişim için neden Londra'nın değil de Portsmouth kentinin tercih edildiğiyle ilgili olarak da, "Londra göz önünde bir şehirdi. Merkez olduğu için Londra seçilmedi. Gözlerden uzak bir yer seçildi. Portsmouth'un seçilmesinin diğer bir nedeni de, bu şehirde İrlandalılar'ın aktif olmasıdır. İrlandalılar'ın bu şehirde önemli yer tutması da bu konuda etkili olmuştur" ifadelerini kullandı.



Osmanlı Devleti'nin aynı dönemde eğitim amacıyla Portsmouth kentine gönderdiği donanma gemisinin de bu olayla bağlantısının olduğunu ileri süren Keleş, dönemin en etkili ulaşım araçlarının gemiler olduğunun altını çizdi.





"1. Richard olayı tamamen uydurma"



Oktan Keleş, Portsmouth'un resmi sitesinde yer alan kulübün amblemindeki ay-yıldızın 1189-1199 yılları arasında İngiltere'yi yöneten Kral 1. Richard'a ait olduğuyla ilgili iddiaların ise "tamamen uydurma" olduğunu savundu.



Keleş, 3. Haçlı Seferi sırasında, 1191'de Bizans İmparatorluğu yönetimindeki Kıbrıs adasını alan İngiltere Kralı 1. Richard'ın burada gördüğü 1 ay ve 8 yıldızdan oluşan amblemi beğenerek Portsmouth kentinin de amblemini ay-yıldızlı hale getirdiği yönündeki bilgilerle ilgili olarak şunları kaydetti:



"Kral 1. Richard'ın olayı tamamıyla uydurmadır. Bakın Sultan Abdülhamit Han'ın türbesine gidin, türbesinin duvarlarında taş kabartmalardan yapılmış o şeklin aynısını göreceksiniz. Kaldı ki, Sultan'ın örnek olarak verdiği materyallerin resimlerini de biz daha önce yayınladık. Kral 1. Richard olayı yalan olduğu gibi Kraliçe Victoria'nın Osmanlı Devlet Arması'nı yaptırdığı da yalandır. Bu yalan serinin devamı Robin Hood'tur. Böyle bir kişi yaşamamıştır. Tamamen hayal ürünüdür. Böyle bir kahraman yoktur."



Osmanlı Devleti'nin en güçsüz dönemlerinde bile rakiplerinin en gizli yapılarına sızmayı başardığını ifade eden Keleş, bunun Türk milletinin teşkilatçı bir yapıya sahip olmasından kaynaklandığını ve en güzel örneklerinden birinin Portsmouth Kulübü olduğunu kaydetti.





Diğer Ay-yıldızlı takım Drogheda United



İrlanda Premier Ligi'nde mücadele eden Drogheda United takımının ambleminde de ay-yıldız yer alıyor. Bir süre önce Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren İrlanda Cumhurbaşkanı Mary McAleese, 1847 yılında 1 milyon İrlandalı'nın hayatını kaybettiği Büyük Açlık döneminde Osmanlı Devleti'nin içi gıda dolu 3 gemisini Drogheda limanına gönderdiğini hatırlatarak, "İrlanda halkı bu eşine az rastlanır bonkörlük girişimini asla unutmadı ve bunun sonucunda sizin bayrağınızdaki semboller, bu güzel yıldız ve hilali bölgenin sembolü haline getirdiler. Hatta futbol takımının formalarının üzerinde de bu güzel Türk sembollerini görüyoruz" demişti.







