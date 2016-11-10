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Kültür-Sanat

Ay Yapım açıkladı; Saadet Işıl Aksoy neden kadrodan ayrıldı?

'Bu Şehir Arkandan Gelecek' dizisi için kadro belirleme çalışmaları devam ediyor

10 Kasım 2016 17:24

Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy'un Kerem Bürsin ile birlikte "Bu Şehir Arkandan Gelecek" dizisinde rol alacağı açıklanmıştı. Konu ile ilgili Ay Yapım yeni bir açıklamada bulundu ve oyuncunun yurt dışında bir projede yer alması sebebiyle dizinin kadrosundan ayrıldığını duyurdu.

İşte Ay Yapım'ın o açıklaması:

"Ülkemizi yurt dışında yer aldığı projelerde başarı ile temsil eden Saadet Işıl Aksoy ile yeni projemiz 'Bu Şehir Arkandan Gelecek' için prensip olarak anlaşmıştık. 

"Kendisinin 2016 yılı başında, Türkiye'ye dönmeden önce görüşmeleri başlayan önemli bir uluslararası projenin çekimlerinin son karar aşamasının dizimizin çekim tarihi ile çakışması dolayısıyla Saadet Işıl Aksoy ile birlikte zor bir karar aldık. 

"Saadet Işıl Aksoy, Kasım ve Aralık aylarında bahsi geçen proje için yurt dışında olacak, Ocak ayı itibariyle ise Türkiye'ye dönerek Ay Yapım'ın yeni ve farklı projesinde yer alacaktır. 
Bilgilerinize, AY YAPIM"

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Saadet Işıl AksoyKerem BürsinBu Şehir Arkandan Gelecekrol almakAy Yapım

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