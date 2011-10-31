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Kültür-Sanat

Ay Tutulması dizisi Star TV'den kaldırıldı

Star TV’nin yeni sahibi Doğuş Grubu başrollerinde Naz Elmas, Nur Erkul, Kenan Ece, Laçin Ceylan ve Mesut Akusta’nın olduğu Ay Tutulması dizisinin kaldırılmasına karar verdi.

31 Ekim 2011 02:00


T24 - Çağnur Öztürk


Star TV’nin yeni sahibi Doğuş Grubu başrollerinde Naz Elmas, Nur Erkul, Kenan Ece, Laçin Ceylan ve Mesut Akusta’nın olduğu Ay Tutulması dizisinin kaldırılmasına karar verdi.


Dizi, 6 Kasım Pazar akşamı final bölümüyle ekrana gelecek.
Dizinin kadrosunda yer alan bir isim Mehmet Esen dizinin bittiğini twitterda şu cümlelerle duyurdu;


Ay Tutulması bu sezon en sevilen dizilerden biriydi reytingleri iyiydi ancak Star Doğuş gurubuna satıldı ve yeni yönetim böyle karar aldı.


Ay Tutulması 20:00 da Star'da başlıyor haftaya pazar final.Heyecanlı bölümler.şahane ekibi özleyeceğim  Star TV, resmi olarak Doğuş Grubu’na geçmeden önce bu tür gelişmelerin olacağını, yeni yönetimin ilk planda tutmayan dizileri ve programları kaldıracağını tahmin etmiştim ve nitekim ilk kaldırılan dizi de dediğim gibi Geniş Aile oldu.

Akasya Durağı da Kanal D’den Star’a geçtikten sonra yadırgandı sonu Geniş Aile gibi olacak sanırım. Sonrasında ise bu sezon en sevdiğim dizilerden, hayatın gerçeğini anlatan Anneler ile Kızları olabilir.


Peki Ay Tutulması gibi iyi giden bir dizi niye kaldırılıyor, Onun cevabı da bence şöyle Doğuş Grubu Tven için yaptığı bütün dizi ve program anlaşmalarını malumunuz artık Star TV’de yayınlayacak. Bu projeler için de yer açılması gerekiyor. Anladığım artık yeni yönetim tutan ya da tutmayan şeklinde bir ayrım yapmayacak. Sırada başarılı olmalarına rağmen İffet ve Firar dizileri de olabilir.


Yeni yönetim Behzat Ç.nin 13 Kasım Pazar akşamı yayınlanmasına karar verdi yani öne aldı ve pazar günü de Ay Tutulması dizisi yayınlanıyordu. Bence Star TV’de bundan böyle, TVen için anlaşılan projeler, Behzat Ç. ve Show TV’den geçecek olan Muhteşem Yüzyıl yer alacak artık.


Haberleri sunacak Nazlı Öztarhan’ın ise Uğur Dündar’dan sonra zayıf kalacağını düşünüyorum.
Tahminim şu ki; Doğuş Grubu yöneticileri tamamen kendi seçtikleri, oluşturdukları projelerden oluşan bir Star TVl oluşturma çabasında hızlı ilerleyecekler.




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