-AY TAŞINI SATARKEN YAKALANDI LOS ANGELES (A.A) - 21.05.2011 - Amerikalı bir kadın, elinde bulundurduğu ay taşını 1,7 milyon dolara satmaya çalışırken yakalandı. ABD Uzay ve Havacılık Dairesi NASA soruşturmacılarının, aylar süren takipleri sonucunda, alıcı kılığında Los Angeles'ta bir restoranda kadınla görüşme yaptığı bildirildi. Kadının kimliği konusunda bir açıklama yapılmadı. Ay taşları ABD'nin ulusal varlığı sayılıyor. ABD Başkanlarından Richard Nixon, tüm ABD eyaletleriyle 136 ülkeye ay taşı hediye etmişti. Bu taşlar yasa dışı yollarla milyonlarca dolara satılabiliyor. Apollo uzay araçlarının 1969-72 arasındaki Ay seyahatlerinde, 2200 parça taş, toz örnekleri getirilmişti. Honduras'a hediye edilmiş olan taş 1998'de Miami'de 5 milyon dolara satılmaya çalışılırken ele geçirilmişti. Taşın gerçekten ay taşı olup olmadığının anlaşılması için test yapılacak. Testte, taşın ilk olarak Ay'da keşfedilen armalcolite mineralini taşıyıp taşımadığına ve diğer özelliklere bakılacak. Satıcı kadın gözaltına alınmadı ve kendisine yönelik olarak şimdilik bir suçlama getirilmedi. Ay'a bir göktaşının çarpması sonrasında uzaya sıçrayarak dünyaya düşmüş olan ay taşlarının satışı ise serbest.