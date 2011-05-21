T24 LogoT24 Logo
Dünya

AY TAŞINI SATARKEN YAKALANDI  LOS ANGELES (A.A)

21 Mayıs 2011 12:41

-AY TAŞINI SATARKEN YAKALANDI  LOS ANGELES (A.A) - 21.05.2011 - Amerikalı bir kadın, elinde bulundurduğu ay taşını 1,7 milyon dolara satmaya çalışırken yakalandı.   ABD Uzay ve Havacılık Dairesi NASA soruşturmacılarının, aylar süren takipleri sonucunda, alıcı kılığında Los Angeles'ta bir restoranda kadınla görüşme yaptığı bildirildi. Kadının kimliği konusunda bir açıklama yapılmadı.  Ay taşları ABD'nin ulusal varlığı sayılıyor. ABD Başkanlarından Richard Nixon, tüm ABD eyaletleriyle 136 ülkeye ay taşı hediye etmişti. Bu taşlar yasa dışı yollarla milyonlarca dolara satılabiliyor. Apollo uzay araçlarının 1969-72 arasındaki Ay seyahatlerinde, 2200 parça taş, toz örnekleri getirilmişti. Honduras'a hediye edilmiş olan taş 1998'de Miami'de 5 milyon dolara satılmaya çalışılırken ele geçirilmişti.  Taşın gerçekten ay taşı olup olmadığının anlaşılması için test yapılacak. Testte, taşın ilk olarak Ay'da keşfedilen armalcolite mineralini taşıyıp taşımadığına ve diğer özelliklere bakılacak. Satıcı kadın gözaltına alınmadı ve kendisine yönelik olarak şimdilik bir suçlama getirilmedi.  Ay'a bir göktaşının çarpması sonrasında uzaya sıçrayarak dünyaya düşmüş olan ay taşlarının satışı ise serbest.    

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24