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Yaşam

'Ay, Dünya'dan koptu' tezi güçleniyor

İnsanlığın ve Dünya'nın yaradılışına dair her geçen gün yeni bir teori ortaya atılıyor

20 Ekim 2012 16:44

Bilim insanlarının son teorisine göre, Ay Dünya’nın dev bir gök cismiyle çarpışması sonrası oluştu. Ay’ı oluşturan maddelerin ise Dünya’ya ait olduğu belirtiliyor.

İnsanlığın ve Dünya'nın yaradılışına dair her geçen gün yeni bir teori ortaya atılıyor. Bilim insanlarının son teorisine göre, Ay, Dünya'nın başka bir gök cismiyle çarpışmasından sonra ortaya çıkmış olabilir.

Harvard Üniversitesi bilim insanları Sarah Stewart ve Matija Cuk, Dünya ve Ay'ın benzer bir bileşim ve kimyasal yapıya sahip olmasının bu durumu açıkladığını kaydetti.

İki bilim insanı Science dergisinde yayınladıkları makalede, Dünya'nın dönüşündeki büyük hızın çarpışma anında Ay'ın oluşması için yeterli materyalin uzaya dağılmasına yol açabileceğini ifade etti.

Bilim insanları arasında bugüne kadar yaygın olan görüşe göre ise Ay, dev bir gök cisminin Dünya ile çarpışması sonucu bu gök cisminden kopan maddeden oluştu.


Deutsche Welle Türkçe

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