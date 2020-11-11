Axios: Trump, danışmanlarına 2024'te tekrar aday olabileceğini söyledi

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ABD'nin mevcut Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarına 2024 seçimlerinde tekrar başkanlığa aday olabileceğini söylediği belirtildi.

Konu hakkında bilgisi olan kaynaklar Axios'a yaptıkları açıklamalarda Trump'ın danışmanlarıyla yaptığı konuşmalarda 2024'te tekrar aday olmaya niyeti olduğunu dile getirdiğini belirtti.

ABD'de başkanlar en fazla iki dönem başkanlık yapabiliyor, ama bu dönemler peş peşe olmak zorunda değil. Beyaz Saray'daki ilk döneminden sonra seçimleri kaybeden Trump, isterse tekrar aday olma hakkına sahip.

Axios'un haberine göre 2024'te Cumhuriyetçi Parti'den başkan adayı olmak için ön seçime girmeye hazırlanan adayların danışmanları endişeli. Danışmanlar, aradan dört yıl bile geçse Trump'ın partinin tabanında oluşturduğu etkinin güçlü kalacağından ve Trump'ın ön seçimleri kazanacağından korkuyor

Harris anketine göre ABD'lilerin yüzde 40'ı Trump'ın Biden'a seçimleri kaybetmesi durumunda 2024'te tekrar aday olacağına inanıyordu.