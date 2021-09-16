Axios: Eski ABD başkan yardımcısı Pence, 2024'te başkan adayı olmaya hazırlanıyor

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2017-2021 yılları arasında ABD'de Donald Trump'ın başkan yardımcılığını yapan Mike Pence'in, 2024 seçimlerinde başkanlığa aday olmak için hazırlandığı belirtildi. Bu, 2024 Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerinde Pence ve Trump'ın karşı karşıya gelebileceğine işaret ediyor.

Axios'un aktardığına göre Pence, başkanlık yarışında kullanmak üzere bu sene 18 milyon dolar bağış toplamayı hedefliyor.

Anketler, Trump'ı Cumhuriyetçi Parti'nin favorisi olarak gösterse de, Pence'in siyasi grubu Advancing American Freedom grubunun da yarış için gerekli altyapıyı oluşturmak amacıyla çalışmalara başladığı belirtildi. Grup, çoğunlukla Pence'in eski danışmanlarından oluşuyor.

Kaynaklara göre yakın zamanda Wyoming'de yapılan bir donörler buluşmasında donörlere hedeflenen miktar bildirildi ve destekleri istendi.

Pence son zamanlarda, Cumhuriyetçi Parti ön seçimleri için önemli görülen eyaletlerde siyasi etkinliklere katılıyordu.

Pence, Trump'ın döneminin sonunda Joe Biden'ın başkanlığının onaylanmaması için yapılan hamlelere karşı çıkmış, Trump'ın tabanının tepkisini çekmişti.