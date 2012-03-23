Avuturya'da üç gergedan boynuzu hırsızlığı

T24 - Avusturya’da hırsızlar, üç gergedan boynuzu için bir tahnitçi (hayvan mumyalayan zanaatkâr) dükkânını bastı. Dükkan sahibinin üç boynuzu alarak kaçan hırsızları kovaladığını ve boynuzları ellerinden almayı başardığını belirten polis kaynakları, hırsızlarla boğuşan adamın başından yaralandığını ve köprücük kemiğinin kırıldığını, ancak kıymetli boynuzları geri almayı başardığını söyledi.

Vietnam ve Çin’de, gergedan boynuzunun çeşitli hastalıklara iyi geldiğine inanılıyor. Geçen yıl Afrika’nın güneyinde yaklaşık 450 gergedan, boynuzları için avlanmıştı. Bu sayı, 2009 oranının tam dört katı. Afrika’daki gergedan popülasyonu, 1970’lerden bu yana yüzde 90 oranında azaldı. Keratinden oluşan gergedan boynuzu, yaklaşık 25 bin dolara alıcı buluyor.