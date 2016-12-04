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Dünya

Avusturya’nın yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Aşırı sağcı aday Hofer yenilgiyi kabul etti

Alexander Van der Bellen, Norbert Hofer

04 Aralık 2016 22:43

Avusturya’da Yeşiller Partisi'nin eski lideri bağımsız aday Alexander Van der Bellen ile aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) göçmen karşıtı söylemleriyle bilinen adayı Norbert Hofer arasındaki yarışın sonucu belli oldu. Hofer yenilgiyi kabul ederken Bellen ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

Seçimi adaylardan Norbert Hofer'in kazanması durumunda İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana, Avrupa'da seçilen ilk aşırı sağcı devlet başkanı olacaktı.

Cumhurbaşkanı seçiminin 24 Nisan’da yapılan birinci turunda Hofer ve Van der Bellen, altı aday arasından en fazla oyu alarak ikinci tura kalmıştı. Van Der Bellen, 22 Mayıs’ta yapılan ikinci tur seçimi, mektuplu oyların sayımından sonra rakibi Hofer’e yaklaşık 30 bin oy fark atarak kazandı ancak aşırı sağcı AvusturyaÖzgürlük Partisi (FPÖ), seçimin kaderini değiştiren mektuplu oyların sayımında hile yapıldığı iddiasıyla dava açtı.

Anayasa Mahkemesi, mektuplu oyların sayımında usulsüzlük yapıldığını tespit ederek seçimin ikinci turunu iptal etti.

Hükümet, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun 2 Ekim'de tekrarlanacağını açıkladı ancak mektuplu oylarda tutkal probleminin yaşanması nedeniyle ikince turu 4 Aralık’a erteledi.

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