Avusturya'nın, Suriyeli bir kadını, karnındaki ölü bebeğiyle Almanya'ya gönderdiği öne sürüldü

Avusturya’nın, Suriyeli bir hamile mülteciyi karnında ölü bebeğiyle Almanya'ya gönderdiği öne sürüldü.

Almanya'da Münih polisinin yaptığı açıklamaya göre, Passau tren garındaki kontroller sırasında 6 kişilik Suriyeli bir gruba rastlandı. Gruptaki 47 yaşındaki kadın, Alman polisine çantasından çıkardığı doktor raporunu gösterdi. Avusturyalı doktorun verdiği raporda kadının hamile olduğu ve bebeğin kalp atışlarının duyulmadığı yazıyordu. Polisler hemen sağlık ekiplerine haber verdi ve kadın Passau'daki bir kliniğe yatırıldı.



Konuyla ilgili n-tv Online'da yer alan haberde, kadının hayatını tehlikeye atmakla suçlanan Avusturya'nın iddiaları kabul etmediği bildirildi. Avusturya Diş İşleri Bakanlığı Sözcüsü, mültecilerin her türlü ihtiyaçlarıyla ilgilendiklerini söyledi.



Bir hafta önce Alman Kızılhaç'ı Görevlisi Florian Halter ise, pek çok mültecinin kendilerine hasta ve yaralı geldiğini açıklamıştı. Florian Halter, “Bu insanların tedavisine ilk biz başlıyoruz. Oysa bir çok Avrupa Birliği (AB) ülkesini geçen mültecilerin tedavileri o ülkelerde yapılmalıydı” diyerek mültecilerin durumuna dikkati çekmişti.