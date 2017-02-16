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Dünya

Avusturya'dan Airbus'a 183 milyon avroluk tazminat davası!

Avrupa merkezli firmanın, jetlerin gerçek fiyatı, donanım ve teslimine ilişkin bilinçli olarak hile yolu ile değişiklik yaptığını belirtildi

16 Şubat 2017 23:24

Avusturya Savunma ve Spor Bakanı Hans Peter Doskozil, Airbus firmasına Eurofighter savaş uçaklarının satışında hile yapıldığı şüphesiyle 183,4 milyon avroluk tazminat davası açıldığını söyledi.

Doskozil düzenlediği basın toplantısında, Eurofighter savaş jetlerinin satışı sırasında art niyetli ve hileli bir şekilde değişiklik yapıldığını ileri sürerek, Avusturya'nın toplamda 1,1 milyar avro zarara uğradığını ifade etti.

Viyana Savcılığından davaya ilişkin yapılan açıklamada da Avrupa merkezli firmanın, jetlerin gerçek fiyatı, donanım ve teslimine ilişkin bilinçli olarak hile yolu ile değişiklik yaptığını belirtildi.

Airbus'dan 2003 yılında yapılan alımlarla 2007'de yapılanlar arasında değişiklik olduğunun belirlendiğine işaret edilen açıklamada, 2012'de konuya ilişkin araştırmanın başladığı ve bugün itibarıyla raporun tamamlanmasının ardından dava açıldığı kaydedildi.

Avusturya, 2003-2009 yıllarında Airbus'dan 15 Eurofighter jeti satın almıştı.

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