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Dünya
Deutsche Welle

Avusturya'da Türk kültür merkezine saldırı

Avusturya'nın kuzeyindeki Wels kentinde bir Türk kültür merkezine saldırı düzenlendi.

15 Ağustos 2016 19:22

Avusturya'nın Wels kentinde Türklere ait bir kültür merkezine kundaklama girişiminde bulunuldu. Polis Pazartesi sabah erken saatlerde bir yanıcı maddenin camdan içeri atıldığını, ancak kendiliğinden söndüğünü belirterek, iki şüphelinin olay yerinde yakalandığını bildirdi.

Wels, 60 bin nüfusuyla, aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisi (FPÖ) mensubu bir belediye başkanı tarafından yönetilen en büyük kent.

Avusturya ile Türkiye arasındaki ilişkiler son haftalarda gergin bir dönemden geçiyor. Avusturya Başbakanı Christian Kern, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yaşanan gelişmeler nedeniyle Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin durdurulmasını talep etmiş, Türkiye'nin AB Bakanı Ömer Çelik, Sosyal Demokrat Partili Avusturya Başbakanının söyleminin aşırı sağ yaklaşımlarla benzerlik gösterdiği açıklaması yapmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Avusturya'yı 'radikal ırkçılığın başkenti' olmakla suçlamıştı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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