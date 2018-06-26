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Yaşam

Avusturya'da tren kazası; çok sayıda yaralı var

3'ü ağır 27 yolcunun yaralandığı kazanın nedeni henüz tespit edilmedi

26 Haziran 2018 20:04

Avusturya’nın Aşağı Avusturya eyaleti sınırlarındaki Sankt Pölten şehrine bağlı Völlerndorf kasabası yakınlarında, trenin iki vagonunun raylardan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 27 kişi yaralandı. 

Aşağı Avusturya eyaleti itfaiye sözcüsü Franz Resperger, basına yaptığı açıklamada, kazanın iki vagonun raydan çıkarak devrilmesi sonucu yaşandığını belirtti.

Resperger, yaklaşık 80 yolcunun bulunduğu trende 3’ü ağır 27 kişinin yaralandığını kaydederek, yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiğini ifade etti.

Kazanın nedeni henüz tespit edilmedi. Aşağı Avusturya eyalet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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