Avusturya'da geğirdiği için para cezasına çarptırılan Boşnak turiste Türkiye sahip çıktı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yediği döner sonrasında geğirdiği gerekçesiyle polis tarafından para cezasına çarptırılan Bosna Hersek asıllı Edin Mehic'in cezası İstanbul'da ödendi. Olayı sosyal medyadan öğrenen bir döner işletmecisi, Mehic'i İstanbul'da ağırladı.

Cihan Haber Ajansı'nın (CIHAN) haberine göre, Bosnalı Edin Mehic, 7 Şubat Pazar günü Viyana'daki Prater Eğlence Parkı'ndaki bir büfeden döner yedi. Yemeğini bitirdikten sonra geğiren Mehic, yakınlardaki iki polis tarafından 70 Euro'luk (225 TL) para cezasına çarptırıldı. Olayı ve ceza makbuzunu Facebook profilinde paylaşan Mehic, bir anda sosyal medyada gündem haline geldi.

İstanbul’da faaliyet gösteren bir döner restoran zinciri, Mehic'i İstanbul'a getirdi. Şirket, Mehic'e İstanbul turu yaptırdıktan sonra Beşiktaş Ortaköy'de bulunan şubesinde basın toplantısı düzenledi. Mehic, restoran zincirinin genel müdürü Bahar Özgürün ile birlikte döner yedi, kola içti.

İstanbul'daki dönerin şu ana kadar yediği en iyi döner olduğunu vurgulayan Mehic, başına gelenlerin bu kadar büyüyeceğini tahmin etmediğini dile getirdi. Davranışının tamamen istem dışı olduğunu ifade eden Mehic, "Polisler bana ceza kesileceğini söylediklerinde sadece gülüp geçtim. Birkaç gün sonra evime gelen ceza makbuzu beni daha da şaşırttı" şeklinde konuştu.

Mehic'i ağırlayan Bahar Özürün ise, dönerin kesinlikle geğirmek gibi bir etkisinin olmadığını kaydetti. Dönerin sağlıklı bir yiyecek olduğunu ifade eden Özürün, "Edin Mehic dostumuza kesilen bu cezanın dönerle bağdaştırılması bizi rahatsız etti. Çünkü döner hiçbir şekilde görgü kurallarını zedeleyecek bir yiyecek değil" dedi.

Konuşmalardan sonra Mehic’e kesilen 70 Euro’luk cezasının onu davet eden işletme tarafından ödendiğini gösteren temsili çek verildi.