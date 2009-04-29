Avusturya’da domuz gribi vakası

Avusturya'da bir hastanın domuz gribine yakalandığı açıklandı.



Sağlık Bakanlığı, Meksika tatilinden dönen 28 yaşındaki kadın hastada domuz gribi virüsü H1N1 bulunduğunu bildirdi.



Viyana'daki Kaiser Franz Josef hastahanesinin enfeksiyon ve virüs kliniği başkanı Dr. Christoph Wenisch, 40 derece ateşle kendilerine başvuran hastada domuz gribi virüsünün teşhis edildiğini söyledi.



Wenisch, ülkenin batısındaki Vorarlberg eyaletinde görülen şüpheli bir vakayla ilgili test sonucunun ise henüz çıkmadığını kaydetti.



Bu arada Sağlık Bakanlığı, Viyana ve Steyr kentlerinde domuz gribi şüphesi taşıyan üç kişinin testlerinin temiz çıktığını ve taburcu edildiklerini belirtti.

