Avusturya’da bir rüya gerçek oldu

Avusturya’da önceki gün yapılan ve aşırı sağın büyük güç kazandığı erken genel seçimde sandıktan tek başına iktidar olabilecek partinin çıkmaması nedeniyle yeniden koalisyon seçeneği üzerinde durulurken, ülke tarihinde Federal Meclis’e giren ilk Türk milletvekili Alev Korun, “Ülkedeki göçmenlerin hayallerini gerçekleştirdiğim için çok mutluyum” dedi. 1,5 yıl aradan sonra gerçekleştirilen erken seçimlerde, yüzde 18 oy oranına ulaşan aşırı sağcı Özgürlükçüler Partisi (FPÖ) ve oyların yüzde 11'ini toplayan Avusturya’nın Geleceği İttifakı, (BZÖ) toplamda oy oranlarını yüzde 13.9 artırarak "anahtar partiler" olarak ortaya çıkarken, oyların yüzde 29.7'sini alarak birinci sırada yer alan Sosyal Demokrat Parti (SPÖ), bu iki partiyle hükümet kurmayı kesinlikle reddediyor. SPÖ'nün, yüzde 25.6 oy oranına ulaşarak ikinci parti olan eski koalisyon ortağı muhafazakâr Halkın Partisi (ÖVP) ya da diğer küçük partilerle koalisyon arayışına gidebileceği belirtiliyor.



40 yıldır göçmen yoktu



Yeşiller Partisi listesinden meclise giren Korun, yaptığı açıklamada Avusturya’da 40 yılı aşkın süredir yaşayan göçmenlerin bugüne kadar federal mecliste temsil edilmemiş olmalarının büyük bir eksiklik olduğuna işaret etti.



Bundan sonra Mecliste, “göçmenlerin de bu ülkenin bir parçası olduğunu ve haklarının bulunduğunu, Avusturyalı milletvekillerinin gözlerinin içine bakarak söyleyeceğini” anlatan Korun, meclisteki ilk icraatlarını ise şöyle açıkladı:

“Göçmenlerle ilgili benim ve partimin çok değişik projeleri var. İlk adımda Avusturya’da doğan göçmen çocuklarının otomatikman Avusturya vatandaşı olmaları için yasal bir düzenleme yapılmasını sağlamak istiyorum. İkinci olarak da göçmen kadınların eşlerinden bağımsız vize sahibi olmalarını sağlamak istiyorum.”



