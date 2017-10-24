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Dünya

Avusturya'da aşırı sağcı partiye koalisyon görüşmeleri daveti

"Türkiye'nin AB'yle müzakerelerini sona erdirmeliyiz" demişti

24 Ekim 2017 17:05

Avusturya'da 15 Ekim'de yapılan genel seçimi kazanan Halk Partisi'nin (ÖVP) lideri Sebastian Kurz, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi'ni (FPÖ) koalisyon görüşmelerine davet etti.

İki parti anlaşırsa, 31 yaşındaki Sebastian Kurz dünyanın en genç başbakanı olacak. İslam karşıtı söylemleriyle bilinen Kurz'un partisi seçimde yüzde 31,5 oyla birinci olmuştu. 10 yıldır muhalefette olan FPÖ ise yüzde 27,1 oyla ikinci sırada yer almıştı.

Kurz, Avrupa'da 2015 yılındaki mülteci krizinin ardından partisinin eksenini sağa kaydırmış ve Avusturyalı seçmenlerin desteğini kazanmıştı. FPÖ ise Kurz'u özellikle göçmenler konusunda "politikalarını çalmakla" suçlamıştı.

"Türkiye'nin AB'yle müzakerelerini sona erdirmeliyiz" demişti

Mayıs ayında Avusturya Dışişleri Bakanı görevindeyken ÖVP'nin başına geçen Kurz'un seçim vaatleri arasında Avrupa'ya göç yollarının kapatılması, AB'nin göçmenlere yardımlarının sınırlandırılması, 5 yıl Avusturya'da yaşamamış olan yabancıların yardımlardan muaf tutulması da var.

Avusturya'da 1 Ekim'de yürürlüğe giren peçe yasağının arkasındaki isimlerden biri de Kurz'du.

Kurz ayrıca Türkiye'deki 16 Nisan anayasa değişikliği referandumunun ardından "Her şey normalmiş gibi ilişkilere devam edemeyiz. AB ile Türkiye ilişkileri konusunda dürüst olmamız gerekiyor. AB katılım müzakerelerini sona erdirip, bir komşuluk anlaşması üzerinde çalışmaya başlamalıyız" demişti.

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AvusturyaSebastian Kurzkoalisyonaşırı sağseçim

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