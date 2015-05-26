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Dünya

Avusturya'da 14 yaşındaki Türk genci, 'terör' suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı

Mahkemeye çıkarılan genç, internetten bomba yapımını araştırdığını söyledi

26 Mayıs 2015 16:53

Avusturya’da yaşayan 14 yaşındaki Türk genci, bu ülkede bombalı saldırı düzenledikten sonra Suriye'de IŞİD saflarına katılmayı planladığı gerekçesiyle hakim karşısına çıktı.

AFP’nin haberine göre, 2007’de Türkiye’den Avusturya’ya göç eden bir ailenin oğlu olan Mertkan G. isimli genç Viyana’daki bir tren istasyonuna bombalı saldırı planlamakla suçlanıyor.

İnternetten bomba yapımını araştırdığı belirtilen ve bugün mahkeme karşısına çıkan genç, geçtiğimiz Ekim ayında tutuklandıktan sonra serbest bırakılmıştı. Şartlı tahliye kurallarını ihlal ettiği için de Ocak ayından bu yana tutukluluk hali devam ediyordu.

Sankt Pölten kentinde yaşayan Mertkan G.’nin terör örgütlerine destek vermek ve saldırı planlamak suçlarından 5 yıla kadar hapsi istenecek.

Basında çıkan bazı haberlere göre IŞİD, saldırıyı gerçekleştirmesi halinde Türk gence 25 bin euro para teklif etmiş.

Tutuklu gencin avukatı Rudolf Mayer ise müvekkilinin bomba yapımını hayata geçirme niyetinin olmadığını sadece “fikir olarak” araştırdığını savundu. Mayer, gencin önümüzdeki hafta 15 yaşını dolduracağını belirtti.

 

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