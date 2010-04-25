Avusturya, yeni Cumhurbaşkanı'nı seçiyor

T24 - Avusturya'da yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere 6 milyon 355 bin 620 kayıtlı seçmen, sabahın erken saatlerinde sandık başına gitmeye başladı. Eski Cumhurbaşkanı Heinz Fischer'in yeniden aday olduğu seçimde, aşırı sağ eğilimli Özgürlükçüler Partisi (FPÖ) adayı Barbara Rosenkranz ile parlamentoda temsil edilmeyen Avusturya Hristiyan partisi (CPÖ) adayı Rudolf Gehring de yarışıyor.





Koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyal Demokrat Partinin (SPÖ) aday gösterdiği eski Cumhurbaşkanı Fischer'in, seçimi büyük farkla kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor.





Koalisyonun küçük ortağı Hristiyan Demokrat eğilimli Halk Partisinin(ÖVP) anlaşmalı olarak cumhurbaşkanlığı için aday göstermemiş olmasının da Fischer'in yeniden seçilmesini garantilediği belirtiliyor.





Siyasi gözlemciler, seçime prestij için giren ve Barbara Rosenkranz'ı aday gösteren aşırı sağ eğilimli FPÖ'nün yüzde 10 oranında oy alabileceğini hesaplıyor.





FPÖ lideri Heinz Christian Strache ise son genel seçimde partisinin yüzde 17 oranında oy aldığını belirterek, cumhurbaşkanı seçiminde bu oranın ikiye katlanacağını ileri sürdü.





Ülke genelinde oy verme işleminin yerel saatle 17:00'ye kadar devam edeceğini belirten yetkililer, geçici kesin sonucun saat 19:30'da alınabileceğini bildirdi.





Ülke dışından mektupla kullanılan oyların sayımının tamamlanmasıyla kesin sonucun 10 Mayısta belirlenebileceği kaydedildi.





SPÖ adayı olarak 2004 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı görevini sürdüren 72 yaşındaki Heinz Fischer, seçimi kazanması halinde 6 yıl daha tarihi Hofburg Sarayında görev yapacak.