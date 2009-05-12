Avusturya ve Ahlat'taki öğrencilerin birliği

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki öğretmen Deniz Özgür Nergiz'in katkısıyla başlatılan AB destekli proje kapsamında, Avusturya ve Ahlat'taki öğrenciler tarafından 17 dilde fıkraların yer aldığı kitap hazırlandı.



Beden Eğitimi öğretmeni Deniz Özgür Nergiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Ahlat Şehit Summani Görgen Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda ücretli öğretmen olarak görev yaparken, kitapla ilgili çalışmaları başlattığını söyledi.



Kitabın hazırlık aşamasında Avusturya'daki meslektaşlarıyla diyalog kurduğunu, bunun ardından ortak proje hazırlandıklarını anlatan Nergiz, şöyle konuştu:



''Fıkraların, iki ülkede farklı dillerde eğitim gören öğrenciler tarafından derlenmesi ve kitap haline getirilmesi kararlaştırıldı. Daha sonra hazırlanan proje, Avusturya'da AB hibe programlarından yararlanılmak üzere proje merkezine sunuldu. Projenin kabulünün ardından öğrenciler fıkraları hazırladı. Kitapta yöresel ve uluslararası alanda bilinen, 17 dilde fıkralar yer alıyor.''







Türkçe fıkraları Ahlat’taki öğrenciler yazdı



Nergiz, fıkra kitabının Arnavutça, Arapça, Boşnakça, Almanca, İngilizce, Fransızca, Hırvatça, Kürtçe, Lingala dili, Makedonca, Lehçe, Romanca, Rumence, Sırpça, İspanyolca, Çekçe, Türkçe olmak üzere 17 dilde yazıldığını belirtti.



Ahlat'taki öğrencilerin sadece Türkçe fıkraları hazırladığını ifade eden Nergiz, ''Avusturya'da ise geriye kalan 16 dilde fıkra yazıldı. Fıkraları ilköğretim 4 ve 5. sınıf öğrencileri yazdı'' diye konuştu.



Hazırladıkları ''Çok Dilli Fıkra Kitabımız'' adlı kitabın Avusturya'da eğitim alanında yapılan projeler arasında üçüncü olduğunu ifade eden Nergiz, kitabın Avusturya'daki 4 ayrı firmanın sponsorluğunda basıldığını söyledi.



Nergiz, kitabın Avrupa tanıtımı ve dağıtımının ise Afrika-Asya Enstitüsünce yapılacağını kaydetti.







‘Uluslararası bir proje hazırladık’







Doğu kültürüne has, aynı zamanda uluslararası bir proje hazırlamak istediklerini belirten Nergiz, şöyle devam etti:



''Kitapta ve projede kullanılan birçok resim Ahlatlı öğrencimizin eseri. Bu resimler de kartpostal olarak basılacak. Yaklaşık 4 bin adet basılarak dağıtımı yapılacak. Bu çalışmalar hem ülkemiz hem de Ahlat için güzel bir reklam olacak.''



Kitabın tanıtım çalışmasının 9 Haziranda Avusturya'da başlatılacağını bildiren Nergiz, bunun için Afrika-Asya Enstitüsünde özel bir program yapacağını kaydetti.



Öte yandan, Ahlat'ta ücretsiz dağıtılan 98 sayfalılık kitap, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

