Avusturya: Türkiye'nin sınırlarını açması AB'ye ve Yunanistan'a bir saldırıdır

Avrupa'ya Türkiye üzerinden kaçak göçmen geçişini önlemek için Avrupa Birliği (AB) dış sınırındaki ülkelere takviye polis gücü göndermeye hazır olduğunu ifade eden Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, bugün yaptığı açıklamada Türkiye'yi Avrupa'ya "şantaj yapmakla" suçladı.

Kurz, Türkiye'nin sınırlarını göçmenlere açmasıyla ilgili gazetecilere açıklamasında “Bu Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ve Yunanistan'a karşı bir saldırısıdır. Avrupa'ya baskı uygulamak için insanlar kullanılıyor” dedi.

Kurz, bu durumun "AB'nin sınırlarını koruma sınavı" olduğunu söyledi.

AB Dış ilişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ve AB Kriz Yönetiminden sorumlu komiseri Janez Jenarcic, İdlib'de sivillere yönelik tırmanan insani kriz ve Türkiye'deki göçmenlerin durumuna ilişkin üst düzey görüşmelerde bulunmak üzere iki günlük ziyaret için Ankara'da.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Türkiye'nin mülteciler üzerinden AB'ye baskı yapmasının kabul edilemeyeceğini söylemişti.