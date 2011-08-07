-AVUSTURYA SURİYE LİRASINI BASMAYACAK VİYANA (A.A) - 07.08.2011 - Avusturya Merkez Bankası (OeNB), 2009 yılından bu yana bastığı Suriye lirasını basmama kararı aldığını açıkladı. Banka sözcüsü Christian Gutlederer, Avusturya basın ajansına(APA) yaptığı açıklamada, ''Ülkedeki insan hakları ihlalleri ve siyasi gelişmeler nedeniyle Suriye lirasının baskısının durdurulduğunu'' bildirdi. OeNB'nin aldığı kararı doğrulayan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Michael Spindelegger'in basın sözcüsü Peter Launsky-Tieffenthal, ''Suriye yönetimiyle Merkez Bankasına bağlı banknot matbaası arasındaki sözleşmenin inceleneceğini'' belirtti. Suriye lirasının 2009 yılından beri merkez bankasına bağlı Banknot matbaasında basıldığını anımsatan banka yetkilileri, Suriye'ye en son bu yıl ilkbaharda 600 milyon lira tutarında banknot gönderildiğini, ülkedeki gelişmeler üzerine Suriye lirasının basılmasını durdurduklarını kaydetti. Bu arada Maliye Bakanlığı Müsteşarı Andreas Schieder de ''Suriye ile ticari ilişkilerin gözden geçirilmesi gerektiğini'' ifade ederek, ''Ülkedeki olumsuz gelişmelere rağmen Esad rejiminin nakit para ihtiyacını karşılamanın doğru olmadığını'' söyledi.