Avusturya polisi, Tekirdağ’da çocuk pornocusu yakalattı

Avusturya polisinin takibine takılan ve İnterpol'ün ihbar ettiği Tekirdağ'daki çocuk pornocusunun hapis cezası mahkeme tarafından onandı.

Yargıtay 14. Ceza Dairesi, Tekirdağ'da, bilgisayarına çocuk pornografisiyle ilgili görüntüler indirdikten sonra Avusturya polisinin takibe aldığı ve İntepol’ün ihbar ettiği C.B.’ye hapis cezası veren yerel mahkeme kararını onadı.

Hakkında dava açılan sanık, internette porno sitelere girdiğini ve görüntüler indirdiğini itiraf etmişti. Ancak çocuk pornografisine ait görüntüleri bilinçli kaydetmediğini söylemişti.

Sanık, bu görüntülerin diğerlerinin arasında yanlışlıkla bilgisayarına kaydedilmiş olduğunu savunmuştu.

Ceza Dairesi, bu savunmayı inandırıcı bulmadı.

507 adet görüntü bulundu

C.B. hakkındaki soruşturma Avusturya İnterpol'ünün ihbarının ardından Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılmıştı.

Emniyet ekiplerince sanığın bilgisayarında yapılan incelemede, 507 adet çocuk pornografisiyle ilgili görüntü depolandığı belirtildi.

Tekirdağ 1. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) genel ahlaka karşı suçlar bölümündeki 226. maddesinde düzenlenen çocukların müstehcen görüntülerini kaydetme suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanığın cezası iyi halden 1 yıl 8 aya indirilirken, daha önce hapis cezasına mahkûmiyeti bulunması nedeniyle cezasının ertelenmesine yer olmadığına karar verilmişti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtay 14. Ceza Dairesi’ne taşınmıştı.