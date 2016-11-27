Avusturya Dışişleri Bakanlığı'na Türk hackerlardan saldırı

Avusturya hükümet kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Avusturya Dışişleri Bakanlığı Türkiye kaynaklı siber saldırıların hedefi oldu. Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Bu tür saldırılar bizi korkutamaz, Avusturya Türkiye'ye yönelik tutumunu koruyacaktır" dedi.

Dışişleri Bakanı Kurz son dönemde Ankara yönetimine yönelik sert eleştiriler getirmişti. Avusturya Dışişleri Bakanı, Avrupa Parlamentosu'nun AB ile Türkiye arasındaki tam üyelik müzakerelerinin Türkiye'deki kitlesel gözaltılar nedeniyle geçici süreyle dondurulmasına ilişkin kararını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Hükümet kaynakları Avusturya Dışişleri Bakanlığı'na yönelik siber saldırının cuma akşamı meydana geldiğini belirti. Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfasının yavaşlatılmasına yönelik sıra dışı bir trafik yoğunluğunun algılanması üzerine internet sayfasının tedbir için geçici süreyle kapatıldığı belirtildi.

Saldırı Avusturya'nın Türkiye'ye yönelik silah ambargosu alma kararından bir gün sonra düzenlendi.

Avusturya Parlamentosu'nda 24 Kasım Perşembe günü ortak kararla Türkiye'ye silah ambargosu uygulanması kararı alındı. Karar, Avusturya Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan'ın kişisel twitter hesabından da duyuruldu:

Kabul edilen tasarıya gerekçe olarak 15 Temmuz sonrası Ankara yönetiminin attığı bazı adımlar gösterilerek, gazeteci, yazar ve akademisyenlere yönelik tutuklamalarla darbe girişiminin ardından kitlesel görevden alınmalar eleştirilmişti.

Bir Türk hacker grubu Eylül ayında Viyana Havaalanına yönelik bir siber saldırıyı üstlendiğini duyurmuştu. Avusturya Merkez Bankası'na yönelik son siber saldırıların da Türk hackerlardan kaynaklanıp kaynaklanmadığı Avusturya İçişleri Bakanlığı tarafından araştırılıyor.

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DW/dpa MK/HT