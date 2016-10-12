Avusturya Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin AB'ye üye olmayacağından eminim

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Türkiye’nin AB üyesi olmasının söz konusu olmadığını yineledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, TBMM’nin açılış konuşmasında AB’ye Türkiye’nin üyeliği konusunda çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sabrımızın da bir sınırı var" diye seslenmişti. Alman Die Welt gazetesine konuşan Kurz, "Ben Türkiye’nin AB’ye üye olmayacağından eminim" dedi.

Sadece kendisinin bu görüşte olmadığını ve çok sayıda AB yetkilisinin de aynı düşüncede olduğunu öne süren Kurz, "Onlar üyelik müzakerelerinin devam ettirilmesi gerektiğini, ancak sonuçta üyelik olmayacağını söylüyorlar" diye konuştu. "Bu konuda birçok AB’li politikacının düşündüğü ile söylediği arasında büyük fark var" diyen Avusturya Dışişleri Bakanı Kurz, samimi olunması çağrısında bulundu. Kurz, "Bunu hem Türkiye’nin AB üyeliğine karşı olan kendi vatandaşlarımıza, hem de Türkiye’ye karşı borçluyuz" dedi.

Avrupa Birliği'nin esnek olması gerektiğini de kaydeden Schulz, Türkiye ile AB üyeliği olmadan özel bir ilişki geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Schulz, "Hem Türkiye hem de Doğu Avrupa ülkelerinde AB’nin esnek bir üyelik modeline ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Türkiye açısından tam üyeliğin olmadığı bir iş birliği" diye konuştu.