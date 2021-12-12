Avusturya'da aşı zorunluluğuna karşı on binlerce insan sokağa çıktı

Avusturya’nın başkenti Viyana’da on binlerce kişi zorunlu Covid aşısı ve aşı olmayanlara evde izolasyon kurallarına karşı sokağa çıktı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Covid-19 aşılarını zorunlu kılan ilk Avrupa Birliği ülkesi olan Avusturya’da polis, cumartesi günü düzenlenen eylemlere 44 bin kişinin katılıdığını açıkladı.

Eylemdeki pankartlarda “Aşı faşizmine hayır”, “Özgürlük için, aşıya karşı savaşıyorum” ifadeleri yer aldı.

Avusturya’da sağlık sorunu gösterenler dışında şubat ayından itibaren 14 yaş üstü herkesin aşı olması gerekecek. Aşı olmayı reddedenlerin 600 Euro ceza ödemesi, bu cezanın ardından çözülmezse miktarın 3 bin 600 Euro’ya çıkabileceği belirtildi.