-AVUSTURYA BAŞBAKANINDAN BÜYÜKELÇİ TEZCAN'A TEPKİ VİYANA (A.A) - 10.11.2010 - Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Kadri Ecvet Tezcan'ın Die Presse gazetesine verdiği demeçte Avusturya'nın yabancılar politikasını yönelik eletirilerine tepkiler sürüyor. Avusturya Başbakanı Werner Faymann, "Büyükelçi Tezcan'ın açıklamalarının profesyonellikten uzak ve kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Büyükelçi Tezcan açıklamalarıyla misafir olduğu ülke insanlarını, ülkedeki uluslararası kuruluşları ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'i rencide etmenin yanı sıra iki ülke arasındaki iyi ilişkileri de zedelemiştir" dedi. Faymann açıklamasında, "bu olayın sonuçlarının olacağını" da ifade etti ancak ayrıntı vermedi. Dışişleri Bakanı Michael Spindelegger de Türk mevkidaşı Ahmet Davutoğlu ile telefon görüşmesi yaptığını ve Avusturya'nın Ankara'daki büyükelçisinin de Dışişleri Bakanlığına giderek, olaydan duydukları üzüntüyü bildirdiğini belirtti. Spiendelegger bir soru üzerine, Türk mevkidaşı Davutoğlu'nun "büyükelçinin demecinden haberi olmadığını belirttiğini" ifade ederek, "Büyükelçi Tezcan'ın Ankara'nın onayı olmadan bu açıklamaları yaptığını sandığını" kaydetti. Büyükelçi Tezcan'ın demecinde sert ifadelerle eleştirdiği İçişleri Bakanı Maria Fekter de "Tezcan'ın ifadelerinin kendisini derinden yaraladığını" belirterek, "Bir büyükelçinin misafir olduğu ülkenin iç politikasına bu denli müdahil olmasının kabul edilemez olduğunu" söyledi. Muhalefetteki aşırı sağ eğilimli Özgürlükçüler Partisi(FPÖ) Genel Sekreteri Harald Vilimsky ise "Büyükelçi Tezcan'ın açıklamalarıyla ülkesinin hiçbir şekilde Avrupa'nın bir üyesi olamayacağını kanıtladığını" ileri sürerek, hükümetten, "Türkiye ile diplomatik ilişkilerin kesilmesini" talep etti. Büyükelçi Tezcan Die Presse adlı günlük gazeteye verdiği demeçte uyum politikasındaki yanlış uygulamalarla ülkede yaşayan Türklerin gettolaşmaya zorlandığını belirtmiş, uyumdan sorumlu olan İçişleri Bakanı ile ilgili, "Bayan Fekter, kendini liberal addeden halkçı bir partide. Yoksa yanlış mı biliyorum? Savunduğu düşünce, liberal ve açık bir zihniyete uygun düşmüyor. Esasen, aynısı (Almanya Başbakanı) Angela Merkel için de geçerli" ifadesini kullanmıştı. Tezcan ayrıca, "Avrupa'nın bir kültür merkezi olduğunu iddia eden bir şehirde, aşırı sağcı bir parti neredeyse yüzde 30 oranında oy alıyor. Ben BM'nin, AGİT'in veya OPEC'in genel sekreteri olsam, burada durmazdım. Burada yabancıları istemiyorsanız, kovun onları gitsin. Yeryüzünde yabancıların hoş karşılandığı pek çok ülke var. Başka insanlarla birlikte yaşamayı öğrenmelisiniz. Avusturya'nın sorunu ne?" demişti.