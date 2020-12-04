Avusturya Başbakanı: Koronavirüs vakaları Türkiye, Hırvatistan gibi ülkelere tatile gidenlerden sonra arttı

Euronews'un aktardığı habere göre, ülkede yayın yapan Puls24 internet sitesine açıklamalarda bulunan Kurz, Covid-19 salgınıyla alakalı alınan önlemler, toplu test uygulaması ve tedbirlerin gevşetilmesi konularına değindi.

Koronavirüs önlemlerinin dikkatli bir şekilde ve yavaş yavaş gevşetileceğini ifade eden Kurz, özellikle riskli bölge ve ülkelere seyahat eden vatandaşların bundan sonra 14 gün karantinada kalacağını açıkladı.

Daha önceden uyguladıkları karantina sürecinde alınan önlemlerin işe yaradığını ifade eden Kurz, bu süreçte vaka ve can kayıplarının yarı yarıya azaldığını belirtti. Vakaların azaldığı yaz mevsimi döneminde Avusturya vatandaşı birçok göçmenin ülkelerine tatile gittiğini ifade eden Kurz, bu süreçte vaka ve can kayıplarının da arttığını söyledi.

Kurz, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeleri işaret ederek, "Slovenya ve Macaristan'da vaka sayıları oldukça arttı. Ayrıca Hırvatistan ile da bağlarımız çok güçlü. Bu ülkelerin yanı sıra Türkiye ve diğer Balkan ülkeleri köklerine sahip göçmenler, memleketlerine tatile gidip ikinci dalgada Covid-19'u yeniden Avusturya'ya taşıdılar. Artık riskli ülkelere seyahat edenler, Avusturya'ya dönüşlerinden 14 gün karantinada kalacak. Çünkü yazdan önce vaka sayıları azdı. Ülke içi turizm ve ticari faaliyetlere devam edilse de vakalar artmamıştı" ifadelerini kullandı.