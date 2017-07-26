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Dünya
Deutsche Welle

Avusturya Başbakanı Kern'den Türkiye çıkışı

AB içindeki Türkiye karşıtı sesler artarken, bir açıklama da Avusturya Başbakanı Christian Kern'den geldi. Kern Ankara'ya karşı daha sert bir tutum çağrısında bulundu.

26 Temmuz 2017 14:43

Avusturya Başbakanı Christian Kern Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında Gümrük Birliği Anlaşması'nın derinleştirilmesini şu anda mümkün görmediğini söyledi.

Sosyal Demokrat politikacı Frankfurter Allgemeine Zeitung'da yer alan söyleşisinde, "Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olabilmesini ihtimal dahilinde görmediğini, Gümrük Birliği'nin genişletilmesinin ancak Türkiye'nin hukuk devleti ilkelerine uyması durumunda düşünülebileceğini" ifade etti. Kern Gümrük Birliği'nin genişletilebilmesinin "AB ve Türkiye arasındaki yeni ilişkilerin bir parçası" olabileceğini ancak, "Öncelikle Türkiye'nin AB'ye yakınlaşması" gerektiğini belirtti.

Avusturya Başbakanı AB'nin ekonomik olarak Ankara ile işbirliğine çok daha az bağımlı olduğunun altını çizdi, durumun tam tersi yönde olduğunu, "Türkiye'nin Avrupa'ya ve Batı'ya büyük bir oranda bağımlı olduğunu" belirtti. Kern Türkiye ile yapılan mülteci anlaşması konusunda da "şantaja" daha az açık olduklarının altını çizdi.

Kern Türkiye'de tutuklu bulunan siyasetçi ve gazetecilerle ilgili olarak da "göstermelik" bir yargı süreci işletildiğini söyledi.

Avusturya Başbakanı geçen yıl Türkiye ile yürütülen üyelik müzakelerinin "diplomatik bir hayal" olduğunu ve durdurdulması gerektiğini savunmuş, "Üyeliğin gerçekleşmesi için demokratik standartların yeterli olmayacağını biliyoruz" şeklinde konuşmuştu.

Avusturya ve Türkiye ilişkileri 16 Nisan referandumu döneminde Avusturya'nın Türk siyasilerin etkinliklerini istemediğini açıklaması ve bir etkinliğe izin vermemesi nedeniyle gerilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa, SSB/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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