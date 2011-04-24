-AVUSTURALYALI BAKANDAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ÇANAKKALE (A.A) - 24.04.2011 - Avustralya Gazi İşleri Bakanı Warren Snowdon, burada yatan Avustralyalılar için Türkiye'nin vatan olduğunu ve bu yüzden Türkiye ve Türk insanlarının birçok Avustralyalının kalbinde yer ettiğini söyledi. Snowdon, Çanakkale Kara Savaşlarının 96. yıl dönümü dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'ndaki Mehmetçik Abidesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 1915'ten bu yana Avustralya ve Türkiye arasında güçlü bir dostluk bağı kurulduğunu, bu dostluğun, Türk Komutanı Yarbay Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının savaşta karşılaştığı Avustralyalılara duydukları saygıda temelini bulduğunu, Avusturyalıların da onlara saygı ile karşılık verdiğini söyledi. Savaşta edinilen tecrübelerin, iki ülkenin de şekillenmesinde önemli rol oynadığına işaret eden Snowdon, ''Biz Avustralyalılar için bu, milletimizin tarihinde belirleyici bir fasıladır. Bu niteliklerin arasında inanç, direnç ve yoldaşlık da yer almakta. Bu bizim Avustralya'da Anzak ruhu dediğimiz kavramda özünü bulmakta. Bu ruh, 1915'te savaşan askeri birliklerimizden beri nesilden nesile aktarılmakta'' diye konuştu. Atatürk'ün Avustralyalılar ve geride kalan Anzaklara hitaben söylediği, ''Bu memlekette kanlarını döken kahramanlar, burada bir dost ülkenin toprağındasınız'' sözlerinin sonsuza kadar hatırlanacağını belirten Snowdon, sözlerini şöyle tamamladı: ''Burada yatan Avustralyalılar için Türkiye vatandır ve bu yüzden Türkiye ve Türk insanları birçok Avustralyalının kalbinde yer etmiştir. Avustralyalılar adına Türk halkına, her sene buraya geri dönmemize izin verdiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Ve sonradan gelen nesillerin 1915'te burada bulunan Avustralyalıların tecrübelerini daha iyi anlamalarına izin verdiğiniz için. Ve sizin kendi oğullarınızı andığınız bu topraklarda bizim de kendi oğullarımızı anmamıza izin verdiğiniz için.'' -''GERÇEK ANLAMDA TÜM DÜNYADA VÜCUT BULACAK BİR BARIŞ DİLİYORUZ''- Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan 2. Kolordu Komutanlığı 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ferhat Özgen, Çanakkale muharebelerinde tarihte eşine az rastlanan çok uluslu bir güce kanı ve canı pahasına dur diyen ve tüm dünyaya ''Çanakkale geçilmez'' dedirten Mehmetçiğin, Çanakkale'de kazandığı zaferle vatan söz konusu olduğunda neleri göze alabileceğini gösterdiğini ifade etti. Pek çoğu nereye geldiklerini, neden savaştıklarını bilmeyen masum askerlerin Çanakkale Savaşları'nda Türk milletinin ve Mehmetçiğin haklı mücadelesinin farkına vardığını ve çarpışan kuvvetlerin birbirlerine karşı nefret ve kin duyguları besleyemediğini anlatan Özgen, bugün biraraya gelinmesini sağlayanın, birlik ve beraberlik içerisinde dostça insan sevgisi, hoşgörü, saygı ve barış üzerine kurulu düzen içerisinde yaşamak azim ve kararlılığı olduğunu belirtti. Tören sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone de ilk kez katıldığı törenleri etkileyici bulduğunu söyledi. -TÖRENDEN NOTLAR- Konuşmaların ardından Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Birliği gösterisi gerçekleştirildi. Tören geçişinin ardından Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve konuk ülke temsilcileri şehitlik defterini imzaladı. Daha sonra Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı gemilerinin geçiş töreni yapıldı. Özel Kuvvetler Komutanlığının helikopterli gösterisinin ardından Hava Kuvvetleri uçakları da gösterilerini sundu. Bu sırada Türk Yıldızları ekibi de gösteri uçuşu yaptı. Gösterilerin ardından Bakan Davutoğlu ve diğer ülke temsilcileri şehitliği ziyaret etti. Ahmet Davutoğlu, oğlu Mehmet Davutoğlu ile şehitliklere karanfil bıraktı. Bu sırada İstiklal Madalyası sahibi Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu, Davutoğlu'na yaklaşarak, ''Babam 14 yıl savaştı. Çanakkale'de Conkbayırı'nda gazi oldu. Dumlupınar'da büyük başarı göstererek İstiklal Madalyası alan Hüseyin Kaçmaz'ın, dünyanın en yaşlı son Çanakkale gazisinin oğluyum'' dedi. Kaçmaz, babasının bulunduğu çerçeveli bir fotoğrafı Bakan Davutoğlu'na göstererek, bu resmin 1990 yılındaki Anzak törenlerinde dünyanın en anlamlı resmi seçildiğini söyledi. Davutoğlu, ''Allah cennete kavuştursun. Benim de büyük dedem burada vefat etti'' dedi. Davutoğlu, Şehitlik'ten ayrılırken ise bir grup izci ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu sırada Kamerunlu izci Muhammed'in, ''Çanakkale, bu toprak zamanında bizimdi. Şimdi de bizim. Gelecekte de bizim olacak. Gençlerimiz de bunu korumalı, ben sizi temsil ediyorum'' sözleri üzerine, Davutoğlu, ''Ne güzel, duydunuz değil mi? Sen de bizdensin Kamerunlu. Kamerun'da bir büyükelçilik açtık. Onlar da Türkiyeli artık. Kayserili Muhammed, Pakistanlı Necip de Kayserili Necip..'' diye konuştu. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Şehitler Abidesi'ndeki Atatürk rölyefinin önünde oğlu Mehmet Davutoğlu ile birlikte fotoğraf çektirmesinin ardından törene katılan vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Törene, Avustralya Senato Başkanı Senatör John Hogg, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Raif Akbaş, Çanakkale Valisi Güngör Azim Tuna ve konuk ülke temsilcileri katıldı.