Avustralya'ya yenilen A Milli Kadın Basketbol Takımı dünya dördüncüsü oldu

Tarihinde ilk kez katıldığı Dünya Şampiyonası'nda yarı final oynama başarısı gösteren Kadın Basketbol A Milli Takımı, bronz madalya için Avusturya karşına çıktı. Güçlü rakibi karşısında varlık gösteremeyen Milliler, madalya 44-74 yenilerek turnuvayı dünya 4.sü olarak tamamladı. Avustralya ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye’de düzenlenen 2014 FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Kadın Takımı, bronz madalya mücadelesinde Avustralya ile karşı karşıya geldi.

Turnuvada, grup aşamasında Fransa'yı 50-48, Kanada'yı 55-44 ve Mozambik'i 64-54, çeyrek finalde ise Sırbistan'ı 62-61 mağlup eden ay yıldızlılar yarı finalde İspanya'ya 66-56 yenilmişti.

Esmeral'in jübile maçı

Türkiye'nin Avustralya karşısında bronz madalya için mücadele verdiği karşılaşma, milli oyuncu Esmeral Tunçluer'in de jübilesi olma özelliği taşıdı.

Dünya Şampiyonası'nın ardından basketbol kariyerini noktalayacağını daha önce duyuran Esmeral Tunçluer, son maçında Avustralya'ya karşı sahada yerini aldı.

NTV Spor’da yer alan habere göre Milliler, maça Birsel Vardarlı Demirmen, Şaziye İvegin Üner, Esmeral Tunçluer, Lara Sanders ve Nevriye Yılmaz beşiyle başlarken, Avustralya da Penny Taylor, Rachel Jarry, Laura Hodges, Erin Phillips, Marianna Tolo beşiyle parkede yer aldı.

Oyuna hızlı başlayan Avustralya Tolo, Jarry, Taylor ve Phillips’in basketleriyle ilk 3.5 dakikayı 0-10 önde geçti. Mola alan Milliler, aranın ardından da hücumda skor üretmekte zorlanırken, 7.dakika sonunda skor 0-17’ye geldi. Maçtaki ilk sayılarını Lara Sanders ile bulan milliler, ilk çeyrek sonunda da Nevriye Yılmaz ile durumu 4-17’ye getirdi.

İkinci periyotta Nevriye ile hücumlardan skor çıkartan A Milli Kadın Takım, savunmada da daha iyi bir performans sergiledi. Işıl Alben’in delici penetreleriyle pozisyonlar bulan Ay Yıldızlılar, top kayıpları sonrası potasında Francis ve Tolo ile sayılar görünce fark 13 sayıya yükseldi (12-25). Mücadelenin ilk yarısı, Esmeral Tunçluer’in basketleri sonrasında 19-38 Avustralya üstünlüğüyle tamamlandı.

Üçüncü periyotta Hodges ve Taylor ikilisiyle skor üreten Avustralya, Tolo’nun da hücuma yaptığı katkıyla 25.dakikada durumu 21-45’e getirdi. Nevriye’nin üç sayılık basketi sonrasında hücumda üstünlüğünü sürdüren Avustralya, son 10 dakikalık bölüme de 26-54 üstün girdi.

Mücadelenin final periyotunda Milliler, Tuğba Palazoğlu ile üç sayı çizgisinin gerisinden iki isabet buldu. Avustralya, karşılaşmadan da 44-74 galibiyetle ayrıldı.