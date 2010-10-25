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Dünya

AVUSTRALYA'NIN ESKİ BAŞBAKANINA 2. AYAKKABI SYDNEY (A.A)

25 Ekim 2010 20:12

-AVUSTRALYA'NIN ESKİ BAŞBAKANINA 2. AYAKKABI SYDNEY (A.A) - 25.10.2010 - Iraklı bir gazetecinin ABD Başkanı George Bush'u protestosuyla başlayıp yaygınlaşan ayakkabı fırlatma eyleminin  hedefinde, yine Avustralya'nın eski başbakanı John Howard vardı. Irak savaşına karşı olan protestocu, ABC televizyonu stüdyosundaki program sırasında ayağa kalktı ve ''Bak bu Irak'ta ölenler için'' diyerek ayakkabısını fırlattı. Hedefini ıskalayan protestocu derhal stüdyodan çıkarıldı. O sırada seyircilerden biri de ''elinize kan bulaşmış'' diyerek stüdyodan çıkarken, olaydan etkilenmemiş görülen Howard ise gülümseyerek sunucu Tony Jones'a şunları söyledi: ''Her şey yolunda, merak etmeyin. Bu bir şey değil, bir şey değil. Sükunet.'' 2007'ye kadar 11 yıl iktidarda kalan ve Bush'un çok sıkı destekçisi olan eski Başbakan, Irak'a Avustralyalı birlik göndermişti. Howard, geçen yıl kasım ayında da yine bir protestocunun ayakkabısının hedefindeydi.

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