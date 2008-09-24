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Bilim / Teknoloji

Avustralya'dan 'sahteci' profesöre patent

Avustralya'nın patent kurumu, Güney Koreli sahte kloncu Hwang Woo-suk'a patent vermeyi düşünüyor.

24 Eylül 2008 03:00

Kopyalama yoluyla insana ait kök hücre elde ettiğini öne sürdüğü çalışmasında verileri çarpıttığının belirlenmesi üzerine Hwang Woo-suk'un profesörlük unvanı elinden alınmıştı.

Avustralya patent kurumu (IP Australia), Seul Ulusal Üniversitesinin Hwang'ın çalışmasına patent verilmesi teklifininin değerlendirildiğini bildirdi.

IP Australia, patent verilmesi kararının, bulunan teknolojinin yeni olup olmadığına ve bu süreçte yaratıcı bir adımı içerip içermediğine bakılarak alındığını bildirdi.

Patent başvurusunun 12 Haziranda inceleme sürecinden geçtiği, projeye itiraz için belirlenen son tarih olan 12 Eylülün geçmesine rağmen herhangi bir itiraz gelmediği kaydedildi.

Bununla birlikte IP Austraila, patentin henüz verilmediğini açıkladı.

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