Avustralya'dan Button çıktı

T24 - Avustralya Grand Prix'inin galibi Button oldu. 2009'da Avrupa yarışları öncesinde fırtına gibi esen İngiliz pilot, Avustralya'da 2010'un ilk podyumunu gördü. Yağmur altında başlayan Grand Prix, oldukça çekişmeli geçti.



Cumartesi günkü sıralama turlarında ilk çizgiyi Red Bull pilotları aldı. Ancak yarış yağmur altında başlayınca ilk turdan sıralama değişti. Massa'nın ikinci sıraya çıktığı, Alonso'nun spin atmasıyla son sıraya düştüğü kalkışta sıralama baştan çizildi. Arka taraftaki üç aracın kaza yapmasıyla ilk turlar güvenlik aracı eşliğinde geçildi. Yarışın normal akışı başladığında seyirciler bol atak izleme şansı yakaladı.



Dünya Şampiyonları Schumacher ve Alonso arka sıralara düştüğünde önlerindeki çaylak pilotları geçmeleri o kadar da kolay olmadı. Aynı şekilde, orta sıralarda da karşılıklı ataklar izledik. Yarışın kırılma anı, Vettel'in açık ara önde götürdüğü yarıştan çakıllara saplanarak ayrılması oldu. Genç pilot 25 puanı geçen senenin şampiyonu Button'a kaptırdı.



Jenson Button, kuru lastiklere ilk geçen pilot oldu. Yumuşak lastikler onu pistin en avantajlı pilotu haline getirdi ve Vettel'in yarış dışı kalmasından sonra sessiz sedasız birinciliğe koştu. Böylece 2009 sezonunda eleştiri oklarına maruz kalan İngiliz pilot Mclaren Mercedes'te de kendisini gösterdi. Yarış sonunda takım radyosundan Button'a, "Bu daha başlangıç!" denildi.



Yazı: Can Barış Çevik (MİHA)

