T24 LogoT24 Logo
Dünya

Avustralya'da yine köpekbalığı saldırısı SYDNEY (A.A)

19 Ocak 2012 11:32

-Avustralya'da yine köpekbalığı saldırısı SYDNEY (A.A) - 19.01.2012 - Avustralya'da bu yıl meydana gelen üçüncü köpekbalığı saldırısında bir yüzücünün yaralandığı bildirildi. Batı Avustralya Polis Merkezi'nden çavuş Gerry Cassidy, Coral Körfezi'nde yüzmekte olan bir kişinin 3 metrelik kaplan köpekbalığının saldırısına uğradığını söyledi. Çavuş Cassidy, saldırıda köpekbalığının yüzücünün omuzunu ısırdığını ve birçok derin yaraya sebep olduğunu belirtti. Güney Avustralya Kraliyet Uçan Doktorlar Servisi sözcüsü Joanne Hill de 26 yaşındaki yüzücünün durumunun iyi olduğunu ve hayati tehlikenin bulunmadığını kaydetti. Avustralya'da yılın ilk köpekbalığı saldırısı, 3 Ocak'ta Sydney'in 90 kilometre kuzeyindeki North Avoca'da meydana gelmiş ve 28 yaşındaki bir kişinin kolu kopmuştu. Dün de Sydney'in 125 kilometre kuzeyindeki Newcastle açıklarında bir sörfçü köpekbalığı saldırısına uğramış ve ağır yaralanmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24