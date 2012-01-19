-Avustralya'da yine köpekbalığı saldırısı SYDNEY (A.A) - 19.01.2012 - Avustralya'da bu yıl meydana gelen üçüncü köpekbalığı saldırısında bir yüzücünün yaralandığı bildirildi. Batı Avustralya Polis Merkezi'nden çavuş Gerry Cassidy, Coral Körfezi'nde yüzmekte olan bir kişinin 3 metrelik kaplan köpekbalığının saldırısına uğradığını söyledi. Çavuş Cassidy, saldırıda köpekbalığının yüzücünün omuzunu ısırdığını ve birçok derin yaraya sebep olduğunu belirtti. Güney Avustralya Kraliyet Uçan Doktorlar Servisi sözcüsü Joanne Hill de 26 yaşındaki yüzücünün durumunun iyi olduğunu ve hayati tehlikenin bulunmadığını kaydetti. Avustralya'da yılın ilk köpekbalığı saldırısı, 3 Ocak'ta Sydney'in 90 kilometre kuzeyindeki North Avoca'da meydana gelmiş ve 28 yaşındaki bir kişinin kolu kopmuştu. Dün de Sydney'in 125 kilometre kuzeyindeki Newcastle açıklarında bir sörfçü köpekbalığı saldırısına uğramış ve ağır yaralanmıştı.