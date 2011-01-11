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Dünya

AVUSTRALYA'DA SEL: 8 ÖLÜ, 72 KAYIP BRISBANE (A.A)

11 Ocak 2011 11:58

-AVUSTRALYA'DA SEL: 8 ÖLÜ, 72 KAYIP BRISBANE (A.A) - 11.01.2011 - Avustralya'nın kuzeydoğusundaki Queensland eyaletini vuran ve 8 kişinin ölümüne yol açan yeni sel dalgasında 72 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.  Daha önce kayıpların sayısı 11 olarak açıklanmıştı. Yetkililer bilançonun ağırlaşabileceğini kaydediyorlar. -BREZİLYA: HAFTA SONU 28 KİŞİ CİNAYETE KURBAN GİTTİ Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'nin kuzeydoğusunda yer alan Bahia eyalentinin başkenti Salvador'da, hafta sonu 28 kişinin kurşunlanarak öldürüldüğü belirtildi. Yerel basın polis kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Salvador'un değişik semtlerinde ve başkentin bulunduğu bölgede işlenen cinayetlerin uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğunu bildirdi.

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