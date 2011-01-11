Avustralya'da sel: 10 ölü, 78 kişi kayıp



T24 - Yıldız Candan / Avustralya



Queesland eyaletini vuran selden 15 bine yakın insanın etkileneceği açıklandı. Avustralya Başbakanı Julia Gillard, sellerin devam edeceğini, selin başka bölgelere de yayılacağını belirtti.Sel felaketinden en çok etkilenen yerler Brisbane ve Ipswich oldu. Görgü tanıkları son derece hızlı ilerleyen sel sularını karada meydana gelen bir tsunamiye benzetti. 6 bin 500 evin tehdit altında olduğunu söyleyen eyalet Başbakanı Anna Bligh selden ölen 10 kişiden ikisinin çocuk olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini söyledi.Seli küresel ekonomik krizden bu yana gördükleri en büyük felaket olarak tanımlayan Bligh, sel sularının Brisbane'ı da tehdit ettiğini açıkladı. Sel sularının Çarşamba günü ulaşması beklenen Brisbane'da halka kum torbaları dağıtıldı. Alarm durumunun devam ettiği ülkede, halka panik olmamaları ve yiyecek stoğu yapmaları çağrısı yapıldı.Selden etkilenen 10 bin kişiye 13 milyon dolar ödendi. Yetkililer, selin verdiği zararın milyar dolarlara ulaşabileceğini belirtti.