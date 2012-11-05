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Çevre

Avustralya'da onlarca yunus ve balina kıyıya vurdu

Balıkçıların, kıyıya vuran 90 balıktan, iki balina ve altı yunus balığını hayata döndürmeyi başardığı ve bu hayvanların tekrar denizin derinliklerine gittiği belirtildi

05 Kasım 2012 10:09

Avustralya'nın karşısında bulunan Tazmanya Adası kıyılarına hafta sonu 90 kadar yunus ve balinanın vurduğu açıklandı.

Balıkçıların kıyıya vuran 90 balıktan, iki balina ve altı yunus balığını hayata döndürmeyi başardığı ve bu hayvanların tekrar denizin derinliklerine gittiği belirtildi. Telef olan diğer hayvanlar ise görevli ekipler tarafında kıyıdan toplandı.

Daha önce Hindistan, Endonezya, Florida ve İskoçya kıyılarına da balinalar vurmuştu.

Uzmanlar, deniz memelisi sınıfında yer alan bu hayvanların neden kıyıya vurduğunu henüz açıkladı.

İnsan kaynaklı nedenler üzerinde duran uzmanlar, bu nedenlerden birinin gürültü olabileceğini düşünüyor.

Amerikalı bilim insanları da balıklardan birinin hastalandığı ve bu balıkların birlikte yaşamaya alışkın olduğu için diğerlerinin de birlikte telef olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. (Deutsche Welle Türkçe)

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