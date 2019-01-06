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Dünya

Avustralya'da küçük uçak düştü

Uçağın düşüş nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi

06 Ocak 2019 12:09

Avustralya’nın Melbourne kentindeki Tooradin havalimanı yakınlarında içinde 5 kişinin bulunduğu bir  küçük uçak düştü. Uçakta bulunan kişilerin ciddi yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Victoria Acil Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, içinde 5 kişinin bulunduğu küçük uçak henüz bilinmeyen bir nedenle Melbourne’un güneydoğusundaki Tooradin havalimanı yakınlarındaki boş bir araziye düştü.

Uçakta bulunan ve kimlikleri açıklanmayan 5 kişinin şans eseri, ciddi yara almadan enkazdan çıkmayı başardıkları duyuruldu.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından muayene edilen kazazedelerin iyi durumda olduğu açıklandı.

Uçağın düşüş nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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