-AVUSTRALYA'DA GENEL SEÇİMLER 21 AĞUSTOS'TA CANBERRA (A.A) - 17.07.2010 - Avustralya'nın ilk kadın Başbakanı Julia Gillard, genel seçimlerin 21 Ağustos'ta yapılacağını belirterek, ''Bugün, Avustralya'yı daha ileri götürmek için Avustralyalılardan vekalet istiyorum'' dedi. İktidardaki İşçi Partisi'nin başkanlığıyla birlikte yaklaşık 3 haftadır başbakanlık görevini yürüten Gillard, parlamentoda gazetecilere yaptığı açıklamada, seçmenlerin yeni 3 yıllık dönem için kendisine güvenmesi çağrısında bulunarak, ''Sürdürülebilir Avustralya'nın inşası planıyla daha ileriye gidebilmek için Avustralyalıların bana güvenmesini istiyorum'' diye konuştu. Eski Başbakan Kevin Rudd'un yardımcısı olarak daha önce görev yapan Gillard, parti başkanı ve dolayısıyla Başbakan olmasını sağlayan süreçte Avustralya'nın 3 yıl içinde tekrar bütçe fazlası veren bir ülke olacağı vaadinde bulunmuştu. Gençlik döneminde aldığı ''çocuk sahibi olmama'' kararını sürdüren 48 yaşındaki Gillard, 2006'dan bu yana hayatını, mesleği berberlik olan Tim Mathieson ile nikahsız olarak paylaşıyor. Yardımcılığını yaptığı Rudd ile en güçlü rakibi olarak gösterilen Tony Abbot Hristiyan olduklarını vurgularken Gillard, insanların Tanrı'nın varlığını veya yokluğunu şu an için bilemeyeceğini savunan Agnostisizm'e inandığını açıkça dile getiriyor. Gillard, komünist olduğu iddialarını da yalanlıyor. Gillard, siyasi rakipleri tarafından, özellikle çocuk istememesi öne çıkarılarak, Avustralyalı ailelere karşı empatisinin olmadığı ve dolayısıyla liderlik yapamayacağı yönünde düşünceler sürekli gündemde tutulmaya çalışılmasına rağmen 3 hafta önce parti içi seçimi kazandı ve başbakan oldu. Kamuoyu yoklamalarında İşçi Partisi'nin oylarının Gillard'ın başkan olmasından sonra artış gösterdiği de belirtiliyor.